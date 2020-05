Unos padres se reencuentran con su hijo secuestrado hace 32 años en China

La familia ha logrado reunirse finalmente, 32 años después. Preguntada la madre que cómo se sentía, ella explicó que no puede dejar de estar a su lado, no sea que vuelva a desaparecer . A sus 34 años Li es propietario de una empresa de reformas. El hombre se mostró deseoso de pasar más tiempo con sus padres.

Buscaron a ‘Jiajia’ de manera incansable a partir de ese momento. Recorrieron todos los pueblos y ciudades alrededor de Xian. Colgaron posters con la cara del menor. Un mes después recibieron un aviso de que ehabía sido visto en el mercado de otra localidad. La familia acudió pero no consiguió localizarlo. Esa pista terminó siendo falsa, pero su madre no perdió la esperanza.

