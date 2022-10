Unos minutos inexplicables

No quiero creer que los minutos de retraso con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió al rey en el comienzo del desfile militar del 12 de Octubre, celebrado este miércoles por la mañana en Madrid, hayan sido intencionados. Seguramente ha habido motivos de descoordinación de los servicios de protocolo . Podría ser, aunque difícil de asumir. Pero los asistentes al acto y muchos de los millones de personas que lo vieron por televisión no van aceptar ni explicaciones ni justificaciones: fue un incidente irreparable y proclive a las suspicacias.

