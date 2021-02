unos ingenieros hacen levitar dos bandejas usando sólo luz

Subraya que no han dejado de lado la mesosfera porque no tenga interés para la ciencia , sino, sencillamente, porque parecía inalcanzable. Quizás trabajos como el de Azadi hagan que la ciencia y la ingeniería den un paso más.

Es en esta última publicación en la que la Mohsen Azadi, que se prepara para ser Doctorada en Ingeniería mecánica , asegura que no sabían lo que iban a ver, pero que esperaban algo. Probablemente no fueran tan optimistas como para barruntar poder ver lo que vieron. Explican en el artículo que el flujo inducido por la luz – un fenómeno llamado fotoforesis –, no es un gran avance por sí mismo, de hecho, los mismos investigadores habían logrado hacer flotar, por ejemplo, aerosoles invisibles . Pero esta vez han ido mucho más allá. Gracias a que la energía de los LED calentó la parte inferior –previamente protegida– de las bandejas, se energizaron las partículas de aire debajo del plástico y se impulsaron las placas.

