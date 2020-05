“Entiendo el punto de vista de la Liga, pero para los jugadores que hacemos caso, cumplimos el protocolo y vamos a intentar no infectarnos, el hecho de no estar en casa es duro . Si esto se puede evitar o reducir al máximo lo agradecemos”, concluyó.

“Llevamos mucho tiempo parados y con solo un mes de entrenamientos tendría más en cuenta que estemos mejor preparados para no tener riesgo de lesiones. Unos días más de entrenamientos no nos iría mal “, confesó.

You May Also Like