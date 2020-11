Unos de 130 agentes de la protección de Trump dan positivo en Covid-19

El diario The Washington Post, que cita a tres personas conocedoras de la situación, apunta que la expansión del coronavirus entre el personal de esta agencia gubernamental, que ha causado la baja del 10% de sus trabajadores , puede ser debida a que efectivos del Servicio Secreto han ofrecido protección al ahora presidente saliente en los multitudinarios mítines de su campaña, donde algunas personas no llevaban mascarilla facial.

You May Also Like