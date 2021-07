Unos científicos descartan el mito del colapso demográfico de la Isla de Pascua y… apuntan a los europeos

En resumen, no hay evidencia de que los isleños usaran las palmeras como alimento, un punto clave de muchos mitos del colapso. La investigación muestra que la deforestación fue prolongada y no resultó en una erosión catastrófica , pues los árboles fueron reemplazados por espacios que aumentaron la productividad agrícola. Durante los tiempos de sequía, la gente pudo haber dependido de las filtraciones costeras de agua dulce.

Los métodos estadísticos estándar no funcionan cuando se trata de vincular los datos de radiocarbono con los cambios ambientales y climáticos, y los cambios de población relacionados con ellos. Hacerlo implicaría estimar una “función de verosimilitud”, que actualmente es difícil de calcular. Sin embargo, el análisis bayesiano es una forma de modelado estadístico que no requiere una función de verosimilitud , por lo que da a los investigadores una solución, según DiNapoli.

