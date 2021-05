unos auriculares gama media muy bien resueltos

Huawei presentó el pasado marzo los FreeBuds 4i, los nuevos auriculares TWS -True Wireless Stereo- en el mercado español, que vienen con las características más identificativas de la serie FreeBuds, entre ellas la cancelación activa de ruido (ANC),

En 20Bits los hemos probado y creemos que son una propuesta de gama media que consigue salir bastante airosa con su buen sonido, su reducción activa de ruido y su diseño elegante.

La batería es una de las mejores cosas que tienen estos buds, pudiendo alcanzar con el estuche hasta 22 horas de escucha. En general ya adelanto que me han gustado, y eso que no soy demasiado fan de los auriculares con almohadilla. Te cuento todo en este análisis.

Especificaciones técnicas

Dimensiones por auricular: 37,5 mm de altura, 21 mm de ancho y 23,9 mm de profundidad

Peso de cada auricular: sobre los 5,5 g (incluyendo la almohadilla en talla M insertada en los auriculares por defecto)

Dimensiones estuche de carga: 48 mm de altura, 61,8 mm de ancho y 27,5 mm de profundo

Peso del estuche de carga: sobre los 36,5 g

Almohadillas: 3 pares disponible en tamaños grande, mediano y pequeño (las medianas vienen colocadas en los auriculares)

Colores: blanco, negro, rojo

Tecnología de audio: reducción activa de ruido (ANC), cancelación de ruido durante la llamada

Sensores: ambos auriculares poseen sensores capacitivos internos

Batería: de polímero de iones de litio, 55 mAh por auricular y 215 mAh el estuche de carga

Tiempo de reproducción: 10 horas de reproducción de música con cancelación de ruido desactivada, 7,5 horas de reproducción de música con cancelación de ruido activada, 6,5 horas de duración en llamadas con cancelación de ruido desactivada y 5,5 horas de duración en llamadas con cancelación de ruido activada.

Total autonomía: 22 horas de reproducción junto con el estuche de carga.

Conectividad: compatibilidad con Bluetooth: BT 5.2

Controles de presión: dos toques/pulsación larga

Precio: 79 euros

El diseño es elegante. Si bien, como casi todos, sigue la estela de los AirPods, podemos decir que están bien pensados y que son algo más diferentes a aquellos que muchos otros de los auriculares que nos encontramos en el mercado.

Son muy ligeros -pesan menos de 6 gramos- y están disponibles en tres colores: blanco, negro y rojo. En cuanto a la forma del auricular en sí, es de tipo ‘palo’ con almohadilla para introducir en el oído, más tirando hacia el diseño de los AirPods Pro.

A mí personalmente el tema almohadillas no me convence del todo, pero a pesar de eso puedo decir que son cómodos de llevar y no molestan nada. Además vienen con 3 pares intercambiables disponibles en tamaños grande, mediano y pequeño -las medianas vienen colocadas en los auriculares- y son muy sencillas de colocar.

El estuche también es bastante ligero -36,5 gramos- y Huawei propone una forma como de ‘huevo’ achatado, con solo un botón para el emparejamiento, un pequeño LED para indicar el nivel de batería y puerto USB-C para cargarlo -no tiene carga inalámbrica-. Sí que hay que decir que es un material no demasiado resistente y que la funda se ralla con facilidad, aunque esto suele ser bastante habitual con este tipo de wearables e incluso sucede en las mejores casas.

Uso: comodidad y buena escucha

Personalmente, el día que me he dejado mis auriculares inalámbricos en casa y tengo que llamar por teléfono a la antigua usanza, es decir, usando las manitas, me desespero. Y si no me creéis empezad a llamar con los cascos, y ya me lo contáis. Tener las manos libres es una maravilla.

Otra cosa buena es que no se cantean de la oreja hagas lo que hagas: bien sea caminando por la calle, bien corriendo, bien si te quedas dormida viendo una serie. Ahí se mantienen estoicamente.

Finalmente, el tema de la cancelación de ruido está muy bien desarrollado: puede ser o cancelación total o solo ambiente -también, claro, lo puedes tener apagado- y sus sensores detectan de manera activa y reducen el ruido a tu alrededor gracias a un sistema de micrófonos doble, e incluso integra un diseño de conducto con hendiduras para reducir el ruido del viento en el exterior. Y, como decíamos, si quieres enterarte de lo que pasa solo tienes que presionar el auricular y desliza hacia abajo para cambiar al modo Awareness.

Buen volumen y buena potencia y, además, buen micro -te escucharán muy bien- para el precio que tienen. No hay quejas.

Gran autonomía

Ojo, que en total son 22 horas de reproducción junto con el estuche de carga. Bastante por encima de la media para unos auriculares de esta gama. La verdad es que no tener que preocuparte de cargarlos constantemente es una de las cosas que yo más valoro.

La batería es de polímero de iones de litio, con 55 mAh por auricular y con 215 mAh en el estuche de carga. Recordamos no tiene carga inalámbrica y se carga por USB-C, pero sí tiene carga rápida y en 10 minutos tendrás 4 horas de reproducción -con el ANC desactivado-.

App dedicada

Si eres Android, tienes una aplicación dedicada para manejar, controlar y configurar de forma personalizada tus auriculares FreeBuds 4i: AI Life. Ahí podrás ver la batería, activar/desactivar la cancelación de ruido e incluso modificar los gestos. La lástima es que no está disponibles para iOS así que si tienes un iPhone te pierdes parte de la experiencia.

Resumen

Lo mejor: control por gestos sencillo, buen agarre y escucha y enorme batería.

​

​Lo peor: (a mí) las almohadillas no me encantan, la funda se ralla con facilidad y la app dedicada solo está disponible para Android.

​

Son unos buenos auriculares, resultones en su diseño y que resuelven más que decentemente la papeleta por el precio que tienen. Me gusta mucho su autonomía y la cancelación de ruido va muy bien. En lo personal, repito, prefiero los que no llevan almohadilla, pero esto ya es cuestión de gustos.

Me parece un dispositivo bastante recomendable para alguien que no quiere gastarse mucho dinero, pero que tampoco quiere renunciar a una buena experiencia de sonido.

