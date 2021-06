Unos 6,245 panameños ya firmaron para pedir una asamblea constituyente

El TE ha habilitado varias opciones para que los ciudadanos puedan apoyar con sus firmas, de forma presencial o digital.La entidad electoral tiene un equipo que atiende por una videollamada y registra la firma a las agrupaciones que están recolectando firmas. El servicio funciona de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y sábados y domingos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Es necesario contar con el documento de identidad personal a mano.Además, el TE ha habilitado 18 quioscos de autoservicio en puntos de gran movimiento como el Metro o supermercados, en los que los ciudadanos pueden firmar ingresando a la opción “Iniciativa ciudadana”.

You May Also Like