Unos 205 mil estudiantes podrían perder el año escolar

“Eso es algo que como país no nos debemos permitir, porque eso tiene un impacto permanente en niños y adolescentes. Como país podemos retroceder si no hacemos lo necesario para conectarnos a través de tecnología”, puntualizó.

Datos estadísticos sustentan lo planteado por la especialista en el tema educativo. Por ejemplo, un informe del Centro de Investigación Educativa de Panamá precisa que siete de cada 10 estudiantes de escuelas públicas no cuentan con un computador en su hogar, y cuatro de cada 10 estudiantes del mismo sector escolar no poseen internet en su vivienda. Estos datos se agravan cuando se trata de áreas rurales o indígenas.

You May Also Like