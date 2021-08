‘Uno escribe influenciado por las cosas que lee y las adapta a una experiencia propia’

Su amor por las letras comienza a la edad de 13 años, ya que anhelaba ser poeta; de hecho, lo logró. Sin embargo, el destino le tenía trazado otro género literario, la novela. Juvenal Acosta (México, 1961) autor de cinco novelas, tres de ellas publicadas por Tusquets editores que integran la trilogía negra: El cazador de tatuajes (1998), Terciopelo violento (2003) y La hora ciega (2003); así como también Tenebroso, el último inmortal (2016) y La puerta del círculo polar ártico (2021) ambas por la editorial Planeta, asegura que su mayor satisfacción es escribir libros con dramas terribles y emociones profundas, como el dolor y la tragedia. “Uno escribe influenciado por las cosas que lee, uno se bebe la sangre de los escritores que lee y luego las adapta a una experiencia propia”, detalla. Acosta, quien vive en Estados Unidos desde 1986, es profesor de literatura en el California College of the Arts en Oakland. En una entrevista con La Estrella de Panamá, el autor mexicano nos habla del lanzamiento de la novela La puerta del círculo polar ártico en la recién pasada Feria Internacional del Libro en Panamá y de su experiencia como escritor latino en Estados Unidos.

¿Por qué son necesarias las ferias de literatura en América Latina?

Ayudan a promover la lectura. De este modo los lectores pueden acercarse a los autores que ya conocen y descubrir nuevos autores. En todos aquellos países donde celebran ferias de literatura el impacto ha sido positivo en las personas, ya que eso los incentiva a leer para adquirir nuevos conocimientos en su vida personal.

¿Desde cuándo participa en la Feria Internacional del Libro en Panamá?

Fui a Panamá por primera vez como invitado por el Festival Panamá Negro en 2017. Para mí fue una experiencia muy gratificante, pude conocer en persona a varios poetas, entre ellos a Mónica Miguel, con quien mantengo una estrecha amistad desde entonces. Realmente lamento no poder asistir en persona este año, y agradezco la invitación y la oportunidad de poder estar en contacto con el público de Panamá.

¿Cómo se inicia en la literatura? ¿Qué lo inspiró a incursionar en la novela?

Fue a partir de la poesía. Yo siempre quise ser poeta, aunque hice algunas poesías, el destino me tenía preparado otro género. Fue hasta que cumplí 35 años que comencé a escribir novelas. Simplemente en algún momento tuve la necesidad de contar una historia que se fue alargando hasta que descubrí que lo que había escrito después de un mes era una novela El cazador de tatuajes, que surgió de una manera muy espontánea, casi involuntaria, pero fue un momento muy importante en mi vida, que además me sedujo y provocó mucho placer y me hizo adicto a la experiencia de la escritura de largo aliento. Ahora con mi quinta novela descubro que lo que pasó hace 25 años fue verdaderamente un regalo del destino.

‘La puerta del círculo polar ártico’ es su quinta novela, ¿qué la hace diferente a sus otras obras?

En primer lugar, las otras son una trilogía negra, es decir, una serie de novelas de corte filosófico con ideas y temáticas muy oscuras, novelas muy sexuales y pesimistas. En el caso de la cuarta novela, Tenebroso, el último inmortal es una sátira del género literario de novela de vampiro, de humor negro, pero que también funciona como una metáfora importante de nuestros tiempos. La temática de esta novela no tiene como referente el sexo como las otras, sino que incursiona en aspectos muy contemporáneos que nos preocupan mucho a los humanos, como es el cambio climático, la violencia en contra de las mujeres en nuestras regiones.

‘La puerta del círculo polar ártico’, ¿qué tanto se acerca a nuestra realidad?

Está ubicada en un momento muy presente, a pesar de que la historia se remonta a la década de los años 60. Es una novela que surge a partir del año 2015-16 y está ambientada principalmente en México, Estados Unidos y Escandinavia.

Si pudiera lograr que alguno de sus libros trascendiera en el tiempo, ¿cuál sería?

Todos los escritores, artistas en general aspiramos a la trascendencia y la permanencia en el tiempo. Escribir es una manera de comunicar también cosas importantes a nuestros seres más queridos y a nuestros lectores a fin de que nuestras ideas trasciendan y permanezcan a través de ellos. Si yo quisiera que alguno de mis libros trascendiera y permaneciera en el tiempo es una pregunta muy difícil, porque a mí me gustan todos mis libros.

Actualmente vive en Estados Unidos, ¿qué le ha dado este país que no pudo conseguir en México?

Acceso a muchas cosas. Acceso a un trabajo relacionado con la literatura. Actualmente laboro en una Universidad en California dando clases de literatura y pude hacer hasta un doctorado, cosa que posiblemente no hubiera hecho en México. He podido publicar en editoriales importantes como City Lights Books en San Francisco. También he podido viajar y conocer a personas muy importantes en mi vida, incluyendo a mi esposa con quien tengo un hijo nacido en Estados Unidos. No sé cómo hubiera sido mi vida en México y no quiero especular. Creo que gracias a mi experiencia he podido ser novelista. Si hubiese sido novelista o no estando en México es para mí una incógnita, una pregunta para la cual no tengo respuesta.

¿Por qué el autor se decanta por escribir novelas negras con temas bastantes oscuros y de trilogía relacionada con monstruos?

Digamos que ese es el modo de escritura con el que más me identifico. Es el tono de mi voz, el tinte de mi mirada, la tinta de mi pluma, esas son las cosas que me llaman e interesan de una manera más urgente tanto como lector y escritor. Para mí los libros que más satisfacción me producen como lector son libros donde hay dramas terribles como crímenes, emociones profundas como el dolor, sufrimiento, la tragedia. No creo que haya libros felices que sean buenos, siento que la gran mayoría de los libros que permanecen en la literatura son dramas donde el ser humano experimenta dolores profundos y de alguna manera lucha en contra de algo adverso y pocas veces sale triunfantes de estos desafíos. Pero uno escribe influenciado por las cosas que lee, uno se bebe la sangre (como describí en algún momento) de los escritores que lee, se bebe la sangre de esas novelas y las adapta a una experiencia propia.

A quienes están incursionado en el mundo de la literatura, ¿qué les diría?

Me parece que si alguien quiere escribir es un riesgo muy grande que tiene que calcularlo con cuidado, porque desgraciadamente en América Latina no hay apoyo para la literatura. No hay manera de ganarse la vida escribiendo. En Estados Unidos al menos existe el recurso de dar clases porque existen muchos programas de creación literaria llenos de poetas y novelistas que nos ganamos la vida dando estos cursos. Pero si alguien desea hacerlo, adelante, solo consciente de que será un proceso difícil, ingrato, y que además hay que enfrentar todos los retos editoriales porque muy poca gente tiene la posibilidad de publicar lo que escribe.