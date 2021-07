Uno de los pacientes llegó procedente de Nicaragua

Pese a que uno de los casos reportados por Costa Rica llegó procedente de Nicaragua, el Ministerio de Salud (Minsa), controlado por la dictadura de Daniel Ortega, hasta la fecha no ha informado sobre la presencia de ninguna variante en el país, sin embargo médicos independientes no descartan la presencia de estas cepas.

«Esto no significa que esta es la cantidad de personas que tienen la variante delta en nuestro país. Recordemos que esta vigilancia se hace de una cantidad muy disminuida de todos los casos que se detectan en el país», alertó Salas, quien a su vez llamó a la ciudadanía a no descuidar las medidas de protección.

Al respecto, el ministro de Salud detalló que si bien la detección de la variante delta se logró con el análisis de un grupo de personas, no significa que el país no registre la presencia de más casos de esta nueva cepa originaria de la India.

You May Also Like