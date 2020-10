uno de los irrigadores favoritos de Amazon, ahora por 40 euros

Aunque parezca sencillo, conseguir una buena limpieza dental no es sencillo. De arriba abajo y siempre desde los molares a la zona frontal, esta acción forma parte de nuestro día a día y, sin embargo, no siempre la realizamos con es debido. Un mínimo de tres veces al día y durante más de cuatro minutos en conjunto o no usar hilo dental ni colutorios específicos son algunos de los errores más comunes y, también, de los más conocidos. Sin embargo, no muchos cuentan con un irrigador en el baño que complete la limpieza y asegure que, además de no haber restos de comida, prevenga la aparición del sarro o la gingivitis, grandes enemigos de la sonrisa perfecta.

Estas herramientas, similares a un cepillo de dientes eléctrico pero acompañadas de tanques de agua, son ideales para complementar la higiene bucodental y favorecer su salud, pues, entre otras virtudes, ayuda a estimular la circulación sanguínea de las encías o a retrasar la aparición de placa. Lo consiguen gracias a la expulsión de un chorro a presión que, sin dañar los dientes, arrastra la suciedad más adherida, asegurando que una limpieza mucho más efectiva.

Además, los irrigadores bucodentales no tienen por qué suponer una gran inversión familiar, pues existen modelos avalados por grandes marcas (¡y las valoraciones de los usuarios!) que, sujetos a un precio asequible, cumplen con todas nuestras exigencias. Ejemplo de ello es el que hemos destacado bajo estas líneas, de Oral-B, que, no solo cuenta con más de 7.000 opiniones que le han valido cuatro estrellas doradas en Amazon: ahora está disponible en su catálogo un 61% más barato.

El irrigador bucodental, de Oral-B. Amazon

Tres prestaciones que lo hacen único

Tecnología de microburbujas. Este modelo de Oral B utiliza esta tecnología para atacar a las bacterias causantes de la placa, con lo que consigue deshacerse de ella con mayor facilidad. Estas microburbujas de aire purificado enriquecen el agua para conseguirlo y, al mismo tiempo, contribuyen a tener unas encías sanas con un suave masaje.

Este modelo de Oral B utiliza esta tecnología para atacar a las bacterias causantes de la placa, con lo que consigue deshacerse de ella con mayor facilidad. Estas microburbujas de aire purificado enriquecen el agua para conseguirlo y, al mismo tiempo, contribuyen a tener unas encías sanas con un suave masaje. Limpieza eficaz. Este irrigador, gracias a esta tecnología y a los cabezales, es capaz de eliminar hasta los restos de comida que se quedan entre los dientes. Tras el uso de este dispositivo se consigue una sensación limpia y fresca.

Este irrigador, gracias a esta tecnología y a los cabezales, es capaz de eliminar hasta los restos de comida que se quedan entre los dientes. Tras el uso de este dispositivo se consigue una sensación limpia y fresca. Se ajusta a tus necesidades. Este dispositivo permite disfrutar de una limpieza personalizada, puesto que podemos seleccionar la presión del agua para adaptarla a la sensibilidad de nuestros dientes.

Para beneficiarnos de estas ventajas, basta con cuatro pasos. En primer lugar, además de acoplar una de las boquillas al mango, hay que llenar el recipiente con agua templada y añadir enjuague bucal si se desea. Después, seleccionamos el nivel de presión y el chorro de agua: el único para limpiar zonas específicas y el multi para un masaje suave por todas las encías. Por último, activa el irrigador y disfruta de una limpieza única.

