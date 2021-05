Univision confirma sus nuevas telenovelas en Upfront 2021-2022

Uno de los dramas turcos más populares de todos los tiempos llega a Estados Unidos por UniMás. Esta galardonada serie llevará a los televidentes a un torbellino narrativo que revelará los secretos de una familia. Tras perder a su esposa, Adnan se aisló totalmente del mundo y durante once años le dedicó toda su atención a su hija, Nihal, y su hijo, Bülent. Sin embargo, Adnan conoce y se enamora de Bihter, quien se casa con él a pesar de no amarlo, para contrariar a su madre. Bihter se enamora perdidamente del sobrino de su esposo, Behlul, y su romance secreto afectará a todos los miembros de la familia.

Protagonizado por José Ron y Livia Brito , este melodrama romántico ofrece amor, pasión y giros inesperados en el horario estelar de Univision. Producida por José Alberto “El Güero” Castro (“Médicos,” “Por amar sin ley”), la historia se centra en una mujer que busca venganza por abusos pasados y enfrenta situaciones inesperadas. La misión del personaje principal, Fernanda, es vengarse de un hombre que la hirió física y emocionalmente. Desafortunadamente, su memoria no es clara, lo que la lleva a dudar y cometer errores de juicio. Cuando conoce a Rafael, se enamora perdidamente de él, pero luego lo confunde con el hombre que le hizo daño. Con el tiempo, a medida que su memoria se aclara, se da cuenta de su error y que no fue Rafael, sino el padre de este, quien arruinó su vida.

You May Also Like