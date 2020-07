Universidades particulares preocupadas ante demora en aprobación de nuevos programas de educación superior

“Las universidades han aplicado sus programas de educación virtual de manera eficiente, lo que ha permitido que la educación superior se mantenga en pie. Los modelos de negocios de las empresas han cambiado. Tendremos que dinamizar nuevos negocios con un componente digital importante, por ello debemos incorporar programas nuevos que capaciten al recurso humano que va a ser necesario en la nueva normalidad. Eso no podremos lograrlo, si no nos aprueban los programas”, reitera.

You May Also Like