Universidad del Istmo, la U que siempre se mantuvo activa

Por ahora, nuestros estudiantes presenciales cursan clases casi idénticas a las que ven en las aulas, pero en su casa. No es conectarse y ver un documento o un video; es tener horarios fijos, tal vez toda la mañana o toda la noche, junto a sus compañeros, y con un profesor brindando la clase, con tareas, trabajos grupales, etc.

Ser el #1 en educación virtual en Panamá, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y no solo lo decimos nosotros, un estudio de mercado realizado Kantar Mercaplan en 2020 lo avala. Para alcanzar esta posición de privilegio se han invertido largas horas perfeccionando nuestros programas, esto con el fin de ofrecer una experiencia 100% virtual a nuestros estudiantes.

You May Also Like