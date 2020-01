United y City golean en cuarta ronda de la Copa de la FA

Si bien el doblegar a un equipo en zona de descenso de la League One no resuelve los problemas del United, la forma en que se dio el triunfo _el United ganaba 5-0 al medio tiempo a través de excelentes definiciones_ dará a Solskjaer y los aficionados una razón para animarse, especialmente dado el lamentable estado de la arenosa cancha en Prenton Park.

You May Also Like