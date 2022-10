unir a un país dividido y proteger el Amazonas

Puede encontrar que promulgar su agenda es una batalla cuesta arriba, advierte Amparo, especialmente con un Congreso hostil. Los escaños que eran de la derecha tradicional ahora los ocupa la ultraderecha, que no está abierta a la negociación y no es fácil de tratar, subraya Amparo.

En la campaña electoral, Lula da Silva se ha mostrado reacio a mostrar sus cartas a la hora de delinear una estrategia económica, una tendencia que le valió duras críticas de sus competidores. “¿Quién es el ministro de Economía del otro candidato? No hay uno, no dice. ¿Cuál será su ruta política y económica? ¿Más estado? ¿Menos estado? No sabemos…”, dijo Bolsonaro durante una transmisión en vivo en YouTube el 22 de octubre.

“A partir del 1 de enero de 2023, gobernaré para los 215 millones de brasileños, no solo para los que votaron por mí. No hay dos Brasiles. Somos un país, un pueblo, una gran nación”, añadió.

