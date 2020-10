Unión Europea pide a Londres que dé pasos para lograr acuerdo

No obstante, los líderes también advirtieron a los países miembros a que “aumenten el ritmo de sus trabajos de preparación, a todos los niveles” para cualquier escenario, incluyendo uno en el que no haya un acuerdo entre Londres y las capitales europeas.

El gobierno británico, sin embargo, no escondió su decepción por esta conclusión, y adelantó que este viernes podría decidir si se mantenía o no en las mesas de negociación.

