Unión Europea: ‘Lo que hacemos no es contra Panamá’

“Lo que hacemos no es contra Panamá. No. Es contra todos los que utilizan sistemas por fuera de la transparencia”, afirmó el jefe de la delegación europea, quien añadió que el propósito es “pedir que todos nosotros cooperemos más para atacar cosas que no pueden hacerse”, como la evasión fiscal.

El embajador de la Unión Europea (UE), Chris Hoornaert, explica que la última decisión de esa comunidad política, de incluirnos en una lista de países no cooperantes en materia de transparencia, no es contra Panamá.

