Unicef insta a priorizar el regreso de los niños a la escuela

Asimismo, advirtió de que hasta 23 millones de niños no van a volver al colegio, así como del impacto social y sobre los menores, sus hogares y comunidades que tendrá que estos menores no regresen a las escuelas.

“El 90 % de los niños han sufrido interrupciones en su educación. Todavía hay niños que no han podido entrar en un aula durante 18 meses”, alertó el responsable, quien señaló que todavía uno de cada tres niños en el mundo no tiene acceso al aprendizaje en remoto.

