Unicef: 75% de los hogares reporta baja en los ingresos

Javier Córdoba, gerente de programas para Unicef en Panamá, aplaudió el fortalecimiento de la educación a distancia, pero resaltó el “costo” de que los niños no acudan presencialmente a la escuela, no solo en materia de aprendizaje, sino respecto a su protección. Las declaraciones se dieron durante la presentación virtual de los resultados, ayer.

