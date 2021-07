UniBank y el eco.business Fund refuerzan su apoyo a los sectores agropecuario y agroindustrial en Panamá, con una inversión de 15 millones de dólares

El gestor del Fondo es Finance in Motion, un gestor de activos de impacto enfocado en financiamiento para el desarrollo. Con más de €2,500MM bajo su gestión, la compañía desarrolla y asesora proyectos de inversión que abogan y promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finance in Motion también es un inversionista del Fondo.

You May Also Like