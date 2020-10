UNES tiene dos días para designar a su reemplazo a la candidatura vicepresidencial; y Guillermo Lasso y Alfredo Borrero fueron oficialmente inscritos | Política | Noticias

Quito –

La alianza electoral Unión por la Esperanza (UNES), que auspicia las candidaturas de Andrés Arauz y Rafael Correa a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, tiene dos días para subsanar los requisitos de inscripción previo a ser inscritos para participar en las elecciones nacionales del 2021.

En tanto que, se inscribió oficialmente al binomio de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, por la alianza CREO-PSC listas 21-6, después de rechazar una impugnación planteada por UNES.

La plataforma política acusó a Lasso de tener capitales en paraísos fiscales, en base a una publicación de un portal argentino llamado Página 12.

La sesión de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para resolver la inscripción de estas candidaturas, se dio bajo un ambiente de tensión minutos antes de la medianoche del 1 de octubre.

El pleno estaba convocado a las 21:00 del 30 de septiembre. Empezó minutos después de las 23:00; y acabó poco antes de la 01:00 de la madrugada. Y en las afueras un grupo de simpatizantes de UNES gritaba consignas de ‘recuperar la patria’, a la espera de la decisión sobre sus precandidatos.

En el caso del binomio presidencial de UNES, el informe jurídico recomendó a los cinco consejeros que se acepte la impugnación planteada por el movimiento Ecuatoriano Unido en contra de la precandidatura de Rafael Correa porque enfrenta una sentencia ejecutoriada de prisión de ocho años por el caso Sobornos 2012-2016, lo que lo inhabilita para postular a una candidatura de elección popular.

Sobre Andrés Arauz se indicó que su número de cédula “no correspondía” a la de su titular.

De esta forma, la alianza entre Centro Democrático (CD) y Fuerza Compromiso Social (FCS) tiene dos días para subsanar con los requisitos.

En el caso de Correa, deberán reemplazarlo con un nuevo precandidato como lo establece el artículo 12 del reglamento de inscripción de candidaturas. El elegido para el reemplazo es el político Carlos Rabascall.

Y Arauz deberá cumplir con el literal b, del artículo 18 del reglamento de inscripción, como es la presentación de la “copia de la cédula de identidad de candidatos principales”, pues “no correspondía a la de su titular”, citaba el informe.

El consejero Luis Verdesoto se abstuvo en la votación del expediente, y cuestionó que no puede haber candidatos que no hayan pasado por primarias, y recordó que la aceptación de la nominación es un acto indelegable y personalísimo; y que si uno de los precandidatos no cumplió ese requisito, el reglamento daba un plazo de diez días para subsanarlo. Pero no se lo hizo.

Similar criterio tuvo el vicepresidente, Enrique Pita quien reprochó que la posición de Correa “afectó al binomio presidencial”.

“El precandidato nunca perfeccionó la candidatura, porque no aceptó de forma personalísima su nominación. Al no ser precandidato no existe el binomio. Es un candidatura unipersonal y no se podría reemplazar”, dijo. Acotó que la alianza tuvo la oportunidad en el plazo de diez días para reemplazarlo y no se lo hizo. Su voto fue en contra.

Los consejeros José Cabrera, Esthela Acero y Diana Atamaint votaron a favor del informe. La presidenta Atamaint, en la lectura de su mensaje, señaló que corresponde que la población “en una justa contienda decida” a quién elige.

En redes sociales, UNES celebró la decisión del Consejo, y señaló que es “un gran paso en el camino hacia la recuperación de la patria”.

Rabascall en su cuenta de Twitter opinó: “Hoy hemos superado un primer obstáculo en este camino de recuperar la patria para el pueblo ecuatoriano con #ElBinomioDeLaEsperanza”.

Sobre el binomio presidencial de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, se señaló que no incumplían con los requisitos legales para participar, y que “no había prueba alguna de que se hallen incursos en las prohibiciones” establecidas en la Constitución, el Código de la Democracia y el reglamento de inscripción de candidaturas.

Por esto, con el voto unánime de los consejeros se negó la objeción de UNES y se aprobó la inscripción, con lo que se convirtieron en el tercer binomio calificado para participar en los comicios de febrero del 2021.

Los otros dos inscritos son las duplas de Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por Democracia Sí; y, Xavier Hervas y María Sara Jijón de la Izquierda Democrática (ID).

Otro expediente que se trató, fue el del movimiento Unión Ecuatoriana, que auspició las precandidaturas de Washington Pesántez y Ramiro Orna, a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente, quienes deberán subsanar varios requisitos legales para la inscripción que no fueron cumplidos.

Entre ellos, que los dos precandidatos no aceptaron la nominación de forma “personalísima” durante la etapa de democracia interna. Tampoco presentaron la declaración juramentada, hoja de vida del precandidato vicepresidencial, y otros más.

Hubo cuatro votos a favor. Solo Pita votó en contra, pues argumentó que los dos precandidatos no aceptaron su postulación, como lo establece el reglamento de Democracia Interna.

Las candidaturas para asambleístas nacionales por el partido Unidad Popular Listas 2, también tienen un plazo de 48 horas para subsanar requisitos. (I)