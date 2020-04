Undertaker cerró con triunfo ante A.J. Styles en WrestleMania 36

Lo que sigue: Ni The Usos ni New Day tienen un reclamo particularmente fuerte para ser los próximos retadores en solitario para estos títulos, y esperaría un reinicio en la cima de la división en la próxima edición de SmackDown.

El combate de escalera de triple amenaza entre John Morrison, Kofi Kingston y Jimmy Uso personificó las extrañas circunstancias de WrestleMania 36. Debido a que The Miz fue descartado, los títulos en pareja se pusieron en juego en un combate sin pareja, y como con todos los demás en la cartelera, no había fanáticos para elevar el nivel de energía.

LUCHA DE ESCALERA POR LOS CAMPEONATOS EN PAREJA DE SMACK DOWN: John Morrison (c) derrotó a Kofi Kingston y Jimmy Uso

Lo que sigue: para The Undertaker, nadie lo sabe. Para Styles, no me imagino que los efectos de este ataque sean demasiado duraderos, pero necesita una dirección definitiva para avanzar.

Cuando Styles intentó por primera vez que Undertaker cayera en la tumba que cavó, Undertaker aterrizó con una mano derecha rígida y le dio la vuelta al guión. Pero cuando Styles cayó en el agujero, Gallows y Anderson aparecieron previsiblemente. De manera menos previsible, las luces se encendieron repentinamente en un edificio oscuro, y un montón de druidas aparecierony rodeó a The Undertaker cuando The OC intentó frotar sal en la herida de un ataque desigual.

