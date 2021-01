Uncep: ‘No es factible para las colegios particulares mantener alivios económicos para este 2021’

“Algunos padres se quejan de cobros en la matrícula que, supuestamente, no van a utilizar, pero hasta el momento se ha dicho que el primer trimestre será virtual y no está claro cómo va a seguir el año lectivo”, manifestó la empresaria.

Los alivios financieros de 2020 fueron temporales, no se hicieron en cumplimiento del Decreto 601 , por lo tanto, no hay ninguna situación que impida que los colegios puedan retornar a los costos que ya los padres conocían desde la última coordinación, explicó Echeverría.

You May Also Like