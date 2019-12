Unas elecciones con mensaje | La Prensa Panamá

Finalmente, estas elecciones sugieren que la derecha occidental puede haber encontrado una fórmula para ganar el voto de amplios sectores populares, de clase trabajadora, lo que ya se había vislumbrado incipientemente en 2016 en las elecciones presidenciales estadounidenses: blandir una causa popular y expresarse con un mínimo de sentido común. De ser así, esto sería catastrófico para una izquierda que, en Occidente, está empeñada de forma infantil en ahogarse en un pozo sin fondo de corrección política, libertinaje social y causas perdidas que los hace ininteligibles y odiosos para sectores que antes le brindaban su apoyo político. Al final del día, quizá Trump y Boris no son más que los primeros mensajeros de tiempos que se aproximan y muchos, en sus burbujas, no lo ven venir.

Todos aquellos que trabajamos en la industria financiera sabemos lo que significa la capital británica en términos de importancia para el funcionamiento del sistema financiero global. No es sustituible. Tomará tiempo. Y lo que surja del rompimiento no ofrece garantías de que sea tan elegantemente funcional como lo que había antes: un Londres como metafórico, pero muy real, puerto de entrada al capital de un continente.

Por lo menos ya sabemos que Londres se divorcia de Bruselas (y de Berlín). No hay reconciliación posible. A partir de un hecho concreto e incuestionable se pueden construir otros mundos posibles; mejores o peores no se sabe, ya eso queda para otro día.

