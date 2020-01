Unas 9,377 plazas de empleo se han perdido en el sector privado

Por otro lado, el 85% del incremento del empleo no agrícola entre el 2014 y 2019 fue informal, situación que se espera no cambie a corto plazo.

El experto en temas laborales, René Quevedo, coincide con la ministra de Trabajo y asegura que un aumento desproporcionado del salario mínimo podría haber acelerado lo que ya parece un escenario inminente en un plazo no mayor a cinco años , cuando el porcentaje de los trabajadores no asalariados privados supere la participación de los asalariados en la estructura del empleo.

