Unas 26% de los empresarios en Costa Rica van a disminuir su personal

“Esta tendencia global es esperada debido a que nunca habíamos atravesado las condiciones e impactos de una pandemia. De las cifras, a nivel local es importante destacar que el 68% de las empresas no prevé cambios, lo que significa que no disminuirán sus planillas laborales”, expresó la gerente país de ManpowerGroup Costa Rica, Natalia Severiche.

Datos del estudio indican que de los empleadores consultados, el 3% espera incrementar sus planillas laborales, un 26% predice disminuirlas, el 68% no prevé cambios y un % aún no sabe.

