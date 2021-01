Unas 2.500 personas participan en una macrofiesta ‘rave’ ilegal de Nochevieja en Francia

En imágenes compartidas en redes sociales y difundidas por medios franceses puede verse que los asistentes a la macrofiesta, que se celebró, concretamente, en la localidad de Lieuron (Ille-et-Vilaine), no respetaban las medidas de seguridad obligatorias por la pandemia, y que muchos no dellevaban mascarilla. Según informó la prefectura de Ille-et-Vilaine, entre los participantes en la fiesta había personas “de diferentes departamentos [franceses] y del extranjero”.

You May Also Like