Una visita culinaria por Polonia

Estos tiempos de pandemia no son favorables para los viajes a países lejanos como Polonia, situada en el corazón de Europa; aunque eso no significa que no valga la pena conocer este país de 38 millones de habitantes, con una historia de más de mil años y de bellas tradiciones culturales, religiosas y culinarias. Un antiguo dicho polaco reza que «El camino al corazón de un hombre se hace a través de su estómago», por lo cual, nos gustaría invitarles a un breve recorrido por los sabores, las tradiciones y los lugares más fascinantes de la cocina polaca.

