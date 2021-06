Una visión humanista en la Universidad de Panamá

Otros dos conceptos importantes en la teoría humanista, particularmente formulados por Rogers, son la aceptación positiva incondicional y la empatía. El primero se refiere a la aceptación de la persona como es, sin condiciones, respetando sus características propias, su identidad personal. El segundo, se interpreta como la capacidad que tiene cada persona de ubicarse en el lugar de otra persona, con quien interactúa, tratando de pensar y sentir como ella y comprenderla. Ambos conceptos se influyen mutuamente. No podemos aceptar incondicionalmente a una persona si al mismo tiempo no somos empáticos con ella, y viceversa.

You May Also Like