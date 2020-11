“Una violación ya es suficiente para actuar”

Para Gardiazábal es importante también la flexibilidad. “Esto es algo que el Parlamento siempre ha defendido porque trabajamos con un marco de 7 años. No sabemos lo que va a ocurrir y necesitamos flexibilidad “, comenta, al tiempo que expone una de las novedades que plantean desde la Eurocámara. “Queremos que el dinero de las multas pueda añadirse como ingreso, pero destinado a aumentar la financiación a los diferentes programas (no a reducir las contribuciones de los Estados como hasta ahora)”.

“Hemos conseguido definir el ámbito de aplicación y hemos ampliado ese concepto a todos los valores que vienen recogidos en el Tratado. Los valores fundadores de la UE “, comenta Gardiazábal, quien explica que “otro tema que negociamos era el carácter preventivo, algo que no incluía la propuesta del Consejo”. Finalmente en eso también se avanzó. “Hemos incluido también la evasión y el fraude fiscal”, sostiene. Asimismo, se ha conseguido en el acuerdo “proteger a los beneficiarios finales para que los Estados que puedan ser sancionados no usen esa sanción como arma política contra la UE”.

El Parlamento Europeo sigue trabajando para marcar en cierta medida los pasos hacia el acceso al Fondo de Recuperación de la UE ante la crisis del coronavirus. Una parte fundamental en esto es el reglamento para el cumplimiento del Estado de Derecho, c ondición indispensable para que los Estados miembros tengan a su disposición el dinero de las ayudas. En la negociación entre la Eurocámara y el Consejo (que no Consejo Europeo) ha tenido un papel fundamental la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal. “Es ley sin fecha de caducidad”, es decir, no se limita solo a este Presupuesto ni a los fondos de recuperación, avisa en rueda de prensa, antes de reconocer que si bien “no es un acuerdo perfecto”, sí es un pacto “muy bueno y muy importante para el futuro de la UE”. Y lanza una advertencia que forma parte precisamente de lo acordado: “Una sola violación ya es suficiente para que se empiece a actuar”.

