Una vida dedicada a una empresa (1)

He hecho uno que otro corto comentario de mi trayectoria en la CN, que comenzó en 1953, como he dicho, hasta cuando, en 2001, Julio Mario Santo Domingo, presidente del Grupo Bavaria, adquirió la Cervecería Nacional.

No me explico cómo no llevé ningún apunte de la larga trayectoria, cerca de 60 años, en la Cervecería Nacional; durante la cual desempeñé diferentes cargos.

You May Also Like