Una vida dedicada a las letras

Tanto Estela como Joaquina siempre soñaban por lo alto. Eso, al principio me asustaba un poco, pero me entusiasmaba y era imposible resistirse. Recuerdo que en los años 80 nos propusimos organizar un Congreso Internacional donde Panamá, como anfitrión, convocaba a decenas de intelectuales internacionales en las áreas de la Lingüística y la literatura Infantil. El prestigio y seriedad del grupo hizo que el gobierno patrocinara el congreso internacional de lingüística y literatura que aún hoy no se ha repetido con ese esplendor.

Estela y yo nos conocimos a través de otra gran mentora, la Dra. Joaquina Pereira de Padilla que en los años 70 fundó la primera Asociación de Literatura Infantil y Juvenil y que, con sus propios esfuerzos pagó las cuotas de IBBY internacional. En estas travesuras literarias la seguíamos ciegamente, Estela y mi persona. En los años 80, recién llegada de Paris donde hice mis estudios universitarios, buscaba la forma de encontrar un grupo de escritores e intelectuales que llenaran medianamente mis expectativas. Para mi sorpresa, conocí en un pasillo de la Facultad de Humanidades a estas dos mujeres que rodeadas de estudiantes conversaban de literatura. Alguien que debía conocerme bien, me dijo: Venga Profesora, voy a presentarle a estas personas que se parecen a usted. No se equivocó. Y llenaron mis expectativas. Desde ese momento unimos fuerzas con otros colegas y nos dispusimos a hacer realidad algunos proyectos.

