Una vacuna contra el acoso judicial a la libertad de expresión

La idea de hacer una ley surge de la necesidad de resolver una tensión: por un lado, la gente tiene un derecho de acceder en la justicia; por el otro, este acceso a la justicia no puede ser abusivo y, especialmente, no puede volverse un obstáculo para el debate público. La forma en que esto ha sido resuelto en otros países, especialmente Estados Unidos, Canadá y Australia, es a través de la creación de normas que permitan la terminación anticipada de los procesos judiciales cuando existan razones que permitan indicar al juez que lo que sucede es un acoso judicial. La idea de promover esta ley es la de incorporar esta buena práctica a nivel comparado para contribuir a que existan mejores condiciones para el ejercicio de derechos.

