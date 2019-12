Una tragedia que no debe repetirse

Me parece acertada la decisión del presidente Cortizo de pedirle al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública un informe detallado de los sucesos ocurridos en esa reyerta. Se deben ubicar a los responsables de introducir las armas a La Joyita, despedirlos y procesarlos en los tribunales. No podemos seguir permitiendo que se arriesgue la vida y la integridad de los privados de libertad.

Con el cambio de gobierno, las iniciativas para llevar a cabo esa reforma cambian, lo cual no es bueno, porque se está dejando al sistema penitenciario a la deriva, por no concretar las políticas necesarias para protegerla de la corrupción y de intereses perversos.

También me preocupan mucho las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en las que decía que las autoridades penitenciarias sabían que se estaban introduciendo armas en las cárceles, aparte de que no habían hecho pesquisas en el pabellón 14 de La Joyita ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Ojalá rectifiquen este actuar y se hagan pesquisas con la mayor regularidad posible.

