Una “tormenta perfecta” en el comercio marítimo mundial tensiona al alza los precios de cientos de productos

“No es un problema de contenedores sino de barcos”, coincide Guillermo Rivas-Plata , secretrario General ACOCEX (Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior). “A estas alturas de mayo no hay suficientes buques disponibles para llegar a mover los contenedores parados. Hasta que las navieras no incrementen el número de buques no vamos a colocar el stock acumulado en las diferentes plataformas mundiales”, subraya.

Este súbito aumento de los pedidos ha generado congestiones portuarias que se han reflejado en mayores dificultades en la carga y descarga de mercancías, incrementando el tiempo de uso de los contenedores -ocupados con mercancías más tiempo-. Se de la circunstancia además que muchos de los contenedores que se descargan y se vuelven disponibles, lo hacen en zonas que no son exportadoras (la mayoría en sudamérica), hecho que dificulta que los container puedan estar operativos , ya que normalmente los retornos se efectúan con estas estructuras de almacenamiento llenas de productos para que su coste no se dispare.

You May Also Like