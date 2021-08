¿Una tercera dosis de vacuna contra la covid-19? Lo que dice la ciencia sobre si es efectiva y segura para la salud

Sola, inmersa en uno de los proyectos de vacuna covid española, indica que la dosis de refuerzo podría ser necesaria en personas inmunocomprometidas que no responden bien a las vacunas y en mayores, aunque “todavía no hay certeza de que sea necesaria”.

“Aún no hay evidencias de la necesidad de una tercera dosis de refuerzo en la población general”, señala Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), para quien es necesario hacer un seguimiento epidemiológico de reinfecciones, “lo que indicaría que la inmunidad se ha reducido lo suficiente como para no proteger”.

La conveniencia de una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 no está respaldada aún con suficientes evidencias científicas, son imprescindibles más estudios . No obstante, esta sería más necesaria en mayores y en personas con una respuesta baja o nula de anticuerpos posvacuna.

