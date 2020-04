“Una sonrisa ahora es bienvenida”

“Tenemos a muchos vecinos, amigos y familiares pasándolo mal y muy preocupados por cómo lo van a pasar cuando termine esto “, reflexiona, “no te puedes reír de eso”. Su intención es “buena y sana”, dice, “que la gente lo pase bien”. Y en el recuerdo, las mañanas, tardes o madrugadas en las que Cano y él hacían “algo interesante para los humanos”, algo por lo que ir a trabajar era “una maravilla”. En todo este tiempo junto su compañero, afirma, ha aprendido “a escuchar” y a apreciar “que no puedes hacerlo todo tú solo y que no eres necesariamente el mejor haciendo las cosas”.

Lo natural, pensó, era decantarse por lo que saben hacer. “Teníamos un archivo bueno de efectos del programa, porque cuando dejamos la radio se lo donamos a la Fundación Gomaespuma “, explica. A falta de otros medios, los dos llaman a Granados, que graba, y ellos mismos se graban también con el móvil para que después el montaje quede bien. “Parece que no nos hemos ido nunca” . Hay quien no concibe que el humor sea pertinente en situaciones tan difíciles, pero Fesser recuerda que el humor es “tratar de hacer la vida más llevadera, no de negar la realidad de la vida”.

Fesser ha tenido el coronavirus; o eso cree, porque no se ha hecho el test. A principios de marzo, estuvo nueve días con fiebre en cama, en su casa, sin problemas respiratorios . Y cuando salió se dio cuenta, dice, de que en realidad aquello no lo había pasado solo. “Es una enfermedad colectiva en la que te sientes arropado por tanta gente, con tantos gestos, y emocionado por la humanidad que ha despertado esta pandemia”, apunta. Este sentimiento le hizo plantearse qué podía hacer él por los demás : “Cuando ves que todos están empujando la pelota de nieve dices ‘yo también quiero'”.

