Una sobrina de Trump rompe el silencio familiar en un libro: “No puedo permitir que destruya a mi país” | Internacional

La portada del libro ‘Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’. JIM LO SCALZO / EFE

La familia del presidente Donald Trump está librando una batalla legal para que no se publique el libro Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Lo firma la sobrina del mandatario, Mary Trump, de 55 años. Doctorada en psicología clínica, Mary es hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, que murió en 1981 tras unas complicaciones cardíacas derivadas de su alcoholismo. “Donald, siguiendo el ejemplo de mi abuelo y con la complicidad, el silencio y la inacción de sus hermanos, destruyó a mi padre. No puedo dejar que destruya mi país”, afirma la autora en un libro que ha causado tanta expectación que adelantaron su publicación dos semanas. Está previsto que salga el 14 de julio. Medios estadounidenses como la CNN y The Washington Post han podido acceder al texto este martes.

Donald Trump y sus hermanos fueron víctimas de un padre dominante y frío, Fred Trump, al que intentaron conquistar a través de mentiras durante toda su vida, según narra Mary Trump. El libro aclara que para su difunto padre “mentir era defensivo, no simplemente una forma de eludir la desaprobación de su padre o evitar el castigo, como lo fue para los demás, sino una forma de sobrevivir”. La sobrina del presidente estadounidense cuenta que este le pagó a alguien para que le hiciera el examen de acceso a la universidad (SAT), que finalmente le valió la entrada a la prestigiosa Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. Trump estaba preocupado porque su promedio de notas, lejos de los primeros de su clase, sería una dificultad para ser aceptado.

“Mentir era principalmente un modo de auto-engrandecimiento destinado a convencer a otras personas de que era mejor de lo que realmente era”, escribe Mary Trump sobre su tío, de 74 años. Agrega que ese patrón se ha visto a lo largo de toda su carrera profesional, como cuando se presentó en la industria inmobiliaria de Nueva York como un hombre hecho a sí mismo y un gran negociador. “Su consuelo al retratar esa imagen, junto con el favor de su padre y la seguridad financiera que le brindaba la riqueza de este, le dieron la confianza no merecida para lo que fue una farsa desde el principio: venderse no solo como un playboy rico sino como un brillante empresario hecho a sí mismo”, dice el libro. Según los medios locales, Mary Trump se apoya en documentos legales, extractos bancarios, declaraciones de impuestos y otros papeles para nutrir sus recuerdos.

Mientras veían por la televisión la entrada de Trump en campaña del republicano, en 2015, la hermana mayor de este, la ex jueza federal Maryanne Trump Barry, se burló del candidato. Lo calificó de “payaso” y aseguró que nunca se convertiría en presidente. Además, le criticó a Mary Trump que usara la adicción de Fred Jr. con motivos electorales. Maryanne Trump Barry se jubiló en abril de 2019, poniendo fin a una investigación en su contra sobre si había violado las normas de conducta judicial al participar en una dudosa trama fiscal con sus hermanos. Los conflictos familiares multigeneracionales son parte troncal del libro, que intenta explicar los “comportamientos retorcidos” de Trump, como ver a otras personas en “términos monetarios” y “hacer trampa como una forma de vida”.

Cuando el padre de Donald Trump murió, en 1999, Mary y su hermano Fred no recibieron la herencia que esperaban, esto es, una suma igual a la cantidad que le habría llegado a su padre si hubiese vivido. Así que ambos impugnaron el testamento argumentando que alguien conectado a la familia Trump había obligado a su abuelo a cambiarlo y dejarles menos dinero. Finalmente, llegaron a un acuerdo con sus tíos y recibieron una cantidad no revelada. Esto, después de firmar un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometían a no escribir nunca sobre algún miembro de la familia si no estaban todos de acuerdo.

Robert Trump, el hermano menor del presidente estadounidense, presentó en mayo una demanda contra su sobrina Mary y la editorial Simon & Schuster en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, alegando una violación de ese acuerdo firmado hace dos décadas. Ganó el caso y bloqueó temporalmente la publicación. Un tribunal de apelaciones levantó al día siguiente la orden de restricción contra la editorial porque ellos no firmaron ningún acuerdo de confidencialidad. Pero la orden que compromete a la autora continúa vigente, por lo que no puede hacer ningún comentario público. Su portavoz, Chris Bastardi, sostuvo el lunes: “La acción de un presidente en ejercicio para silenciar a un ciudadano privado es solo la última de una serie de conductas inquietantes”.