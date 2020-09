Una sentencia reconoce el derecho a anular vacaciones coincidentes con el estado de alarma

Además, aclara que, aunque el Gobierno de Cantabria alegó en el juicio que el centro donde trabaja la demandante (un instituto de enseñanza secundaria) tuvo durante el confinamiento “una actividad administrativa mínima” y que, si no se la convocó a trabajar fue porque estaba de vacaciones, “ no tiene culpa o responsabilidad alguna en que su periodo de vacaciones coincidiera con una pandemia”.

El fallo judicial asevera de manera textual que si la trabajadora “no puede salir de su casa por confinamiento forzado no serán vacaciones , no se corresponderá ese periodo con un legítimo y constitucional derecho al descanso anual que todo trabajador ha de tener”.

