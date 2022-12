Una semana como esta podría quebrar a Donald Trump

El representante Steve Scalise, el republicano número 2 en la Cámara de Representantes y un posible reemplazo si McCarthy no puede obtener el apoyo de los republicanos para convertirse en presidente de la cámara, dijo que él no apoya la terminación de la Constitución cuando se le leyeron los comentarios de Trump.

El presidente de la comisión, Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi, dijo el martes que los miembros emitirían recomendaciones de imponer cargos penales, pero no dio más detalles, diciendo que el panel no ha reducido el universo de personas que pueden ser referidas.

