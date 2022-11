Una selección de Costa Rica sin alma decepciona a sus aficionados

”Fue un partido bastante complicado, nunca despertamos, muy lento el juego de Costa Rica y con el dolor de mi corazón como tico, lastimosamente no alcanzó y hubo mucha falta de amor, de pasión. Hoy no fue la Costa Rica que esperábamos”, declaró a EFE el exfutbolista y mundialista en Corea del Sur y Japón 2022, William Sunsing.

You May Also Like