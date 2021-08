Una saga literaria que aún no termina

Tras nueve años de transmisión la serie televisiva Game of Thrones de HBO llegó a su final en 2019, mientras que su origen literario aún espera que su creador, el escritor George RR Martin, le dé punto final a su saga literaria que empezó el 6 de agosto de 1996.

Y es que 25 años después que el novelista norteamericano lanzara Juego de Tronos, el primero de los siete libros que conforman la saga Canción de hielo y fuego, sus fanáticos continúan a la espera que Martin publique sus dos últimos libros para así concluir la historia de dragones, traiciones e intrigas políticas.

La última danza

Si bien para sus tres primeras partes la espera fue apenas de dos años entre cada libro, a medida que la trama entre las familias Lannister, Targaryen y Stark se encrudecía, el número de páginas de cada entrega aumentaba y así lo hacían las fechas de publicación. La historia comenzó con unas 694 páginas, le siguió la novela Choque de reyes con 768 páginas y continuó con Tormenta de espadas 973 páginas.

Cinco años después saldría a la luz Festín de cuervos, que si bien tiene 753 páginas, el motivo se debe a que originalmente iba a ser un libro de mayor extensión pero la editorial decidió dividirlo en dos tomos. Martin prefirió convertirlo en dos novelas, y así el 12 de julio de 2011 con 1,040 páginas estrenaría Danza de dragones, el último libro publicado de la saga hasta la fecha publicado.

Así, 10 años después de esa última publicación, los fanáticos siguen esperando Vientos de inviernos y Sueños de primavera, que darían punto final a la saga. De estas últimas dos obras, apenas se sabe lo que Martin comparte con sus lectores a través de su blog personal. Así como algunas páginas que conformarán la próxima obra y las constantes promesas que “este será el año en que finalmente publique”.

Entre tiempos

A pesar de la larga espera no se puede culpar a George RR Martin de mantener los brazos cruzados. Si bien los libros aún no concluyen, las historias que los conforman sí han ido extendiéndose con los años. Desde 1998, Martin ha publicado una serie de novelas cortas relacionadas con el mundo de Westeros y Essos, continentes ficticios donde se desarrolla la trama de su saga literaria. Estas obras comprenden: El caballero errante, La espada leal (2003), El caballero misterioso ( 2010), The Princess and the Queen (2013 ), The Rogue Prince (2014) y The Sons of the Dragon (2017).

Además, como complemento a su vasto universo, en 2014 lanzó El mundo de hielo y fuego, una enciclopedia sobre hechos conocidos y no conocidos de Canción de Hielo y Fuego. Y en el 2018 publicó Fuego y sangre, el cual se ubica 300 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y narra la historia del reinado de la casa Targaryen.

Otros escritores

Pero el caso de Martin no es exclusivo. Otros grandes escritores han hecho esperar a sus lectores para leer sus obras. Por ejemplo J.R.R Tolkien (1892 – 1973) demoró diecisiete años entre publicar El Hobbit (1937) hasta la trilogía de El señor de los anillos (1954).

Un ejemplo más contemporáneo es el de Patrick Rothfuss, cuya trilogía Crónica del Asesino de Reyes, lleva inconclusa desde 2011 cuando publicó el segundo libro El temor de un hombre sabio. El primer libro, El nombre del viento, fue lanzado en 2009.

O el caso de Jane Austen (1775 – 1817) que escribió el borrador de una novela a la que llamó Primeras impresiones en 1796, y no fue hasta 1813 que finalmente la terminó y publicó pero bajo otro nombre: Orgullo y prejuicio. En el intermedio escribiría Sentido y sensibilidad (1811).

El libro y la televisión

El hecho de que la pluma de Martin sea lenta no quiere decir que la productora HBO lo sea. Después del fenómeno mundial que fue la serie Juego de tronos, ya se está filmando el primero de los spin off, La casa del dragón, que cuenta la historia de la guerra civil Targaryen, y en la que el propio Martin también está participando como creador.

Además de otros proyectos televisivos y teatrales relacionados con el mundo de Canción de hielo y fuego.

Mientras tanto los lectores sobreviven a la larga espera con la promesa que: “el libro se acerca’.





