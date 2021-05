una ruta rápida y atractiva para los latinoamericanos

Su viaje empezó en un Walmart, donde “a esa hora ya no había cita, pero me comunicaron con otra sucursal cerca y allí pudieron dármela, con una excelente atención, amabilidad y rapidez”.

Asimismo, quienes deseen viajar para aplicarse la vacuna en EE.UU. y poseen un visado tipo B1 y B2 para no inmigrante, se les aplicará la vacuna de forma legal ya que a quienes se encuentren como extranjeros en el país no se les ponen restricciones de vacunación.

Según el sitio web Travel Off Path, los estados que no solicitan residencia legal para la aplicación de las vacunas Pfizer, J&J y Moderna son Arizona, Luisiana, Texas, Alabama, California, Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, Nevada, Nuevo México, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Florida.

