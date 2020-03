Una resolución una opción | La Prensa Panamá

Este crédito fiscal del Itbms que se generó como consecuencia de la retención de los agentes, podrá ser aplicado en el período fiscal siguiente a la fecha del reconocimiento. Además que podrá ser cedido a otro contribuyente del Itbms, previo acuerdo entre las partes y presentación de formal solicitud ante la DGI. Este crédito no podrá ser aplicado por segunda ocasión a otro contribuyente. Finalmente, el crédito reconocido no podrá ser utilizado en un porcentaje mayor al 35% por período fiscal.

