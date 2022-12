Una realidad laboral que golpea

Hay avances en materia de equidad de género. En el 2012, el salario mensual promedio entre hombres y mujeres era prácticamente el mismo ($514.60 vs $515,30, respectivamente), y había 45,330 hombres que ganaban más de $1,500 mensuales, vs. 28,807 mujeres. Hoy el salario promedio de las mujeres supera al de los hombres ($749.00 versus $713.20), 44% de ellas ocupa cargos directivos, gerenciales, profesionales o técnicos, versus 26% de los hombres, y 17% gana más de $1,500 mensuales (versus 13.6% de los hombres).

Existe incertidumbre y no se visualizan grandes inversiones a mediano plazo en estas actividades económicas, por lo que seguirá la tendencia a generar empleos informales, no asalariados.

