una pulsera de actividad más en un mercado con demasiadas opciones

La OPPO Band está bien, pero no mata . Para mí es una pulsera más, sin nada demasiado destacable. Es cierto que tiene un diseño distinto que me ha gustado bastante, también que va fluida y la pantalla se ve muy bien y que ofrece buenas funciones. Pero como muchas otras.

El tipo de carga es el clásico: con base con pines y conector USB. Lo que me ha gustado por encima de otras bands es que por fin han hecho una pulsera que no hace falta sacarla de la correa para cargarla , lo que es bastante cómodo. Se carga al 100% en algo más de una hora.

La OPPO Band integra una batería 100 mAh y, según la marca, ofrece hasta 12 días de autonomía. Yo he puesto todo a tope -monitorización continua de SpO2 y monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real- y he tenido que cargarla cada dos días más o menos .

La pulsera va muy fluida, no he encontrado tirones ni ningún tipo de lag o retardo en las notificaciones. Ahí hay buena tecnología .

La pega aquí puede que sea que inicialmente el manejo no es muy intuitivo , ya que si hacemos el gesto de deslizar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha no nos encontramos con las aplicaciones disponibles como en la mayoría de las bands y relojes inteligentes, sino que vamos al menú de esferas. Para acceder a las apps hay que deslizar de arriba a abajo o de abajo arriba. Pero cuando te acostumbras es sencillo.

Sin ser nada revolucionario, el aspecto de la OPPO Band me ha gustado . Me parece elegante la manera en que la caja se encaja en la correa, con esas barras laterales custodiándola, y creo que es su elemento más diferenciador junto a la forma que la propia correa tiene de cerrarse.

Esto no significa, sin embargo, que lo hagan mal. Simplemente que en la práctica la band de OPPO es solo otra pulsera de actividad más, eso sí, con un diseño elegante y con buenas prestaciones. Es más que correcta, pero no destaca especialmente por nada . Os lo cuento todo en este análisis.

You May Also Like