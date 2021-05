una propuesta muy completa en sensores con buen diseño, amplia batería y precio asequible

En 20Bits hemos probado durante varias semanas una de las últimas propuestas de la marca Amazfit: el GTR 2e, un smartwatch deportivo que no pierde la elegancia y cuyo diseño apuesta por buenas calidades y comodidad.

Ligero en la muñeca a pesar de su gran pantalla, este reloj ofrece 90 modos deportivos y muchas opciones de salud: medición de pulsaciones y oxígeno en sangre, monitorización del sueño y control del estrés, así como un sensor barométrico, otro de temperatura e incluso GPS y brújula.

La batería es uno de sus puntos más fuertes, ya que incluso con un uso intensivo sobrepasarás las dos semanas de autonomía.

Te lo contamos todo en este análisis.

Amazfit GTR 2e 20BITS

Especificaciones técnicas

Peso y tamaño: 32 gramos y 46,4 x 46,4 x 10,8 mm

Pantalla: AMOLED de 1,39 pulgadas, resolución 454 x 454 y PPI 326, con superficie curva 2.5D

Materiales: caja de aleación de aluminio con dos botones y sin bordes y correa de silicona de 22 mm

Colores: negro, gris y verde

Mediciones: ritmo cardíaco, SpO2, sueño, pasos, presión, estrés, temperatura, brújula y GPS

Resistencia al agua: 5 ATM

Batería: 471 mah, hasta 24 días de autonomía y carga por pines en 2,5 horas

Conectividad: Bluetooth 5.0

Compatibilidad: Android 5.0 o superior e iOS 10.0 o superior

Precio: 129 euros

Diseño: un acierto





Como habréis ido viendo en nuestra sección de reviews, Amazfit tiene una buena cantera de smartwatches disponibles. Algunos son más tipo lifestyle con esfera cuadrada y más pequeña y en otros apuestan por el estilo deportivo y una caja redonda más voluminosa. Este último es el caso del GTR 2e.

Con una pantalla de 1,39 pulgadas, es difícil perderse algo en este reloj. A pesar de esa magnitud, lo cierto es que el reloj ni se ve excesivo en la muñeca ni se siente pesado. La ligereza es marca de la casa en Amazfit.

Las calidades que ha elegido la marca son buenas y estéticamente bonitas, dando como resultado un reloj deportivo elegante y cómodo que puedes llevar de manera diaria sin que parezca que vas a salir a hacer una maratón.





Fabricado en aleación de aluminio sin bordes, cuenta con dos botones: uno para el menú general de aplicaciones y el otro viene por defecto como forma de acceder a los ejercicios, aunque lo puedes personalizar si quieres. La correa de 22 mm es de silicona y está disponible en negro, gris y verde -yo he probado el verde y nos ha gustado mucho-.

La parte trasera hecha de plástico negro lleva los pines de carga -que se acoplan rápidamente gracias a su magnetismo- y los sensores de ritmo cardíaco y de saturación de oxígeno en sangre.

Hay que decir también que la durabilidad promete, en las varias semanas que lo hemos probado no ha sufrido ni un rasguño la esfera ni tampoco nada de desgaste la correa.

En general me parece estético y muy llevable. Y, aunque podría parecer que es un reloj dirigido a un público masculino por su tamaño y colores, yo lo he llevado muy a gusto y no me ha resultado demasiado grande.

Amazfit GTR 2e 20BITS

Pantalla: viva la amplitud

La pantalla es AMOLED de 1,39 pulgadas, con resolución 454 x 454 y PPI 326 y superficie curva 2.5D. Es lo que más nos ha gustado porque se ve estupendamente, con mucha nitidez, buen contraste y brillo y equilibro de color.





Para controlarla, como es habitual, utilizaremos los clásicos gestos: si deslizamos de arriba a abajo aparece el menú de accesos rápidos y algunos indicadores -nivel de batería, enlace al teléfono y el tiempo-, si lo hacemos de abajo a arriba veremos las notificaciones y hacia ambos lados tenemos las aplicaciones principales que hayamos elegido como favoritas.

Dispones de una gran cantidad de esferas y algunas de ellas se pueden cambiar desde el mismo dispositivo, presionando de forma continuada la pantalla. Desde la app Zepp se pueden cargar muchas más.

Amazfit GTR 2e 20BITS

Rendimiento y funciones: uno más

El rendimiento no es por lo que más destaca este reloj, pero podemos decir que es correcto y cumple con lo que está ya estandarizado en el mercado. Aunque no puedes instalar aplicaciones externas, puedes utilizar y moverte con facilidad con las que el smartwatch propone.





El Amazfit GTR 2e permite recibir todas las notificaciones que llegan a tu móvil, aunque no podrás contestarlas. No hemos notado ningún tipo de lag en esta sincronización y la verdad es que gracias a su gran pantalla se leen muy bien.

Tampoco hay tirones a la hora de moverse por el reloj y las mediciones son bastante ajustadas a la realidad, si bien como siempre os recordamos que este no es un dispositivo médico y no deberíais tomaros la monitorización que os haga como el único indicativo de vuestra salud.

Puede que el único sensor que flojea un poco más sea la temperatura, que o yo soy familia de El Rey de la Noche o se queda un poco corto en medir.

El smartwatch es muy completo en cuanto a sensores: puede medir ritmo cardíaco, oxígeno en sangre (SpO2), sueño, pasos, presión, estrés y temperatura, y además también lleva integrados brújula y GPS.





Los informes son bastante detallados, especialmente el del control del sueño, y puedes acceder a todos los seguimientos desde la app.

En cuanto al ejercicio, puede registrar hasta 90 modos deportivos. En este terreno es bastante completo y útil y añade información relevante mientras haces deporte, como son las calorías y el ritmo cardíaco.

Batería para rato

La batería no va a ser un problema con el Amazfit GTR 2e. Con 471 mAh de capacidad de la batería, podemos tener hasta 24 días de autonomía con un uso típico según la marca y unos 12 con un uso intensivo. En mi experiencia, he estado dos semanas largas usándolo con alegría y sin necesidad de repostar.

Como decíamos, el método de carga es mediante soporte magnético y el tiempo para que se complete son unas 2,5 horas.

Amazfit GTR 2e 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10

Lo mejor: una batería prolongada, un diseño elegante y una buena pantalla.

​

​Lo peor: la medición de temperatura se incluye como un plus y no aporta mucho.

​

Me gusta. Es bonito, cómodo, ligero, con buena pantalla y buena batería, práctico y funcional. No sobresale de lo que hay en cuanto a funciones y rendimiento, pero cumple su papel muy bien. Y todo ello por un precio bastante asequible.

En general podemos recomendar el Amazfit GTR 2e para aquellos que busquen un reloj inteligente deportivo con funciones básicas y resolutivas y que no quieran gastarse un sueldo. No es que sea nada innovador, pero hace bien su trabajo.

