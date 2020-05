Una profesora se encarga del hermano recién nacido de un alumno porque toda su familia tiene coronavirus

Ha pasado más de un mes desde aquella llamada de ayuda y Lira sigue cuidando del pequeño Neysel . Al mismo tiempo, continúa con su trabajo de profesora y cuida de su propio hijo de once años . “Todo el mundo me ayuda y empatiza”, cuenta Lira, que agradece a sus compañeros de trabajo y a todas las personas implicadas.

“Pensé que el padre dormía con la madre, así que seguramente estaría infectado de coronavirus también”, cuenta la profesora. Marvin, preocupado, le dijo “Estoy desesperado, no quiero matar a mi bebé . Si estoy infectado probablemente él no sobreviva”. Fue entonces cuando, a pesar de apenas conocerse, Lira le propuso quedarse con el bebé hasta tener los resultados de los test, a lo que el padre accedió agradecido. “No te conozco pero sé que puedo confiarte la vida de mi bebé” , le dijo.

